شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: شيكابالا قادر على اللعب لموسمين إضافيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض، يستطيع مواصلة اللعب لمدة موسمين على الأقل.

وأضاف نجم الأهلي والزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية : "شيكابالا لاعب يملك قدرات فائقة وإمكانيات مهارية كبيرة، وسيكون له دور كبير فى الموسم المقبل فى حالة اللعب بدون ضغوطات". وتابع: "شيكابالا محبوب من الجماهير البيضاء واللاعبين أيضا ويستطيع تقديم كل ما يملكه فى الموسمين المقبلين". كما يري إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، ضرورة إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم بسبب تفشي فيروس "كورونا". وقال نجم الأهلي والزمالك السابق،: في تصريحات تلفزيونية : "يوجد أندية ولاعبين غير مستعدين لعودة الدورى فى الفترة المقبلة، وأقل شيء يجب أن يكون هناك فترة إعداد لمدة شهر وسيكون هناك خسائر للاعبين بسبب الإصابات". وواصل ابراهيم قائلا : "اللاعبين لن يستحملوا ضغط المباريات فى حالة وجود مباراة كل ثلاثة أيام، ولن نستطيع على عودة الدورى فى الوقت الحالي مطلقًا". Advertisements

يري إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، ضرورة إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وقال نجم الأهلي والزمالك السابق،: في تصريحات تلفزيونية : "يوجد أندية ولاعبين غير مستعدين لعودة الدورى فى الفترة المقبلة، وأقل شيء يجب أن يكون هناك فترة إعداد لمدة شهر وسيكون هناك خسائر للاعبين بسبب الإصابات".

وواصل ابراهيم قائلا : "اللاعبين لن يستحملوا ضغط المباريات فى حالة وجود مباراة كل ثلاثة أيام، ولن نستطيع على عودة الدورى فى الوقت الحالي مطلقًا".