شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: لا بد من إلغاء الدوري هذا الموسم بسبب "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، ضرورة إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وقال نجم الأهلي والزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية : "يوجد أندية ولاعبين غير مستعدين لعودة الدورى فى الفترة المقبلة، وأقل شيء يجب أن يكون هناك فترة إعداد لمدة شهر وسيكون هناك خسائر للاعبين بسبب الإصابات".

وواصل إبراهيم سعيد قائلا : "اللاعبون لن يستحملوا ضغط المباريات فى حالة وجود مباراة كل ثلاثة أيام، ولن نستطيع على عودة الدورى فى الوقت الحالي مطلقًا".