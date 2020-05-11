شكرا لقرائتكم سام مرسي: أحلم بالتواجد مع منتخب مصر في مونديال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدولي المصري سام مرسي، قائد فريق ويجان أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي، أنه يحلم بالتواجد مع منتخب مصر في المونديال القادم 2022.

وأضاف سام مرسي خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر: "أحلم بالمشاركة مع المنتخب الوطني لأنه حلم مشروع لأي لاعب في العالم أن يمثل منتخب بلاده في كأس العالم لمرتين على التوالي".

وحصد الدولى المصرى سام مرسى قائد فريق ويجان أتلتيك جائزة لاعب الشهر خلال مارس الماضي قبل توقف كورونا مباشرة فى ناديه الإنجليزى، للمرة الثانية على التوالى بعد أن توج بها شهر يناير.

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وكشف الموقع الرسمى لنادى ويجان أن سام مرسى حصل على 35% من إجمالى الأصوات المشاركة فى الاستفتاء على الموقع، ليتفوق على اللاعب ليون بالوجان الذى حصل على 26% واللاعب كيفر مور الذى حصل على 19%.

وكان سام مرسى قد سجل هدف انتصار ويجان اتلتيك على وست بروميتش الذى يضم المدافع أحمد حجازى خلال الشهر الماضى، كما سجل هدفا فى التعادل مع ميدلزبرة 2-2.

ويحتل ويجان أتلتيك المركز الثامن عشر فى جدول ترتيب دورى الدرجة الأولى الإنجليزى برصيد 40 نقطة.