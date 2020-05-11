شكرا لقرائتكم سام مرسي: أحب كوبر لأنه كان قريباً من اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدولي المصري سام مرسي، قائد فريق ويجان الانجليزي، أنه يؤمن بقدرات المدرب الأسبق للمنتخب الوطني الأول هيكتور كوبر.

وعدد اللاعب الدولي الذي شارك في نهائيات كأس العالم الماضية مع الفراعنة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيف زاهر عبر برنامج "ملعب أون تايم"، قائلاً: "كوبر كان مدرب مميز في فكره كما أنه كان قريباً جداً من اللاعبين وهو أمر رائع لا يتوفر في الكثيرين.

وحصد الدولى المصرى سام مرسى قائد فريق ويجان أتلتيك جائزة لاعب الشهر خلال مارس الماضي قبل توقف كورونا مباشرة فى ناديه الإنجليزى، للمرة الثانية على التوالى بعد أن توج بها شهر يناير.

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وكشف الموقع الرسمى لنادى ويجان أن سام مرسى حصل على 35% من إجمالى الأصوات المشاركة فى الاستفتاء على الموقع، ليتفوق على اللاعب ليون بالوجان الذى حصل على 26% واللاعب كيفر مور الذى حصل على 19%.

وكان سام مرسى قد سجل هدف انتصار ويجان اتلتيك على وست بروميتش الذى يضم المدافع أحمد حجازى خلال الشهر الماضى، كما سجل هدفا فى التعادل مع ميدلزبرة 2-2.

ويحتل ويجان أتلتيك المركز الثامن عشر فى جدول ترتيب دورى الدرجة الأولى الإنجليزى برصيد 40 نقطة.