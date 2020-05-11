شكرا لقرائتكم طارق يحيى عن رحيل عنتر والسعيد: إبني على حجري وادور عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث طارق يحيي نجم الزمالك السابق عن الأنباء التي أثيرت بشأن رحيل محمد عنتر وعمر السعيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.
أضاف يحيي خلال تقديمه برنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك "عنتر والسعيد لن يرحلا عن الزمالك في الموسم المقبل، إبني في حجري وادور عليه".
وأكمل "ما الداعي لرحيل عنتر والسعيد وسيكون الزمالك مطالب بالتعاقد مع بديلين لهما حال رحيلهما عن الزمالك".
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