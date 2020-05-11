شكرا لقرائتكم نيوكاسل يونايتد يسعى لضم جاريث بيل خلال الانتقالات الصيفية المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة نادي نيوكاسل يونايتد في ضم الجناح الويلزي جاريث بيل، نجم فريق ريال مدريد الاسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية، تزامنا مع اقتراب صندوق الاستثمار السعودي من شراء النادي الانجليزي مقابل 400 مليون يورو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن من بين الأسماء التى يفكر نيوكاسل التعاقد معها، هو النجم الويلزي جاريث بيل جناح الفريق الملكي والذي سبق له التألق في الدوري الإنجليزي من قبل مع توتنهام.

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وكان جاريث بيل قد رفض الرحيل عن ريال مدريد بسبب راتبه الكبير الذي يتقاضاه مع الفريق الملكي والبالغ 15 مليون يورو سنويا، علما بأن عقده سينتهي في صيف 2022.

ويسعى نادى ريال مدريد نحو التخلص من جاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكنه يجد صعوبة بسبب أزمة فيروس كورونا التى ضربت الأندية اقتصادياً.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن جاريث بيل يتمسك بالحصول على راتبه الحالى مع ريال مدريد، فى حال رحيله إلى أى نادٍ آخر.