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شكرا لقرائتكم محمد عواد يرد على اتهامات أحمد ناجى: كلامك غير صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر محمد عواد حارس مرمى الزمالك تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" رد فيها على تصريحات أحمد ناجى مدرب حراس سموحة الحالي والمنتخب الأسبق.
وكتب عواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل الاحترام والتقدير للكابتن أحمد ناجي وحضرتك في مقام والدي هذا الكلام غير صحيح وهذه لم تكن أخلاقي ولا تصرفاتي".
وكان أحمد ناجي قد وصف تصريحات محمد عواد الأخيرة بـ "الصبيانية"، مؤكدًا أنه لم يحدث أي تواصل بينهما.
وكان ناجي قد وجه نصيحة لـ عواد بالرحيل عن الزمالك في الفترة المقبلة، بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي، وجاء رد عواد عليه قويًا بقوله "لما أحتاج نصيحة هسأل جوجل".
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