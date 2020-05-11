شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح اليوم.. شريف عبد المنعم :حمادة إمام فاوضني للانضمام للزمالك مقابل 150 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد يوم الأحد الموافق 10/ 5/ 2020 العديد من التصريحات الهامة، وجاء أبرزها، تصريح شريف عبد المنعم لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق في تصريحات لبرنامج " أقر و أعترف " ويقدمه أحمد شوبيرعلى قناة أون تايم سبورتس. كشف شريف عبد المنعم لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه تلقي عرض من نادي الزمالك عن طريق الراحل حماده إمام للانضمام للزمالك مقابل 86 عقب رحيلي عن النادي الأهلي.

تابع شريف عبد المنعم في تصريحات لبرنامج " أقر و أعترف " ويقدمه أحمد شوبيرعلى قناة أون تايم سبورتس :" عقب رحيلي عن النادي الأهلي تلقيت اتصال من الراحل حمادة إمام نجم الزمالك و منتخب مصر السابق للانضمام للزمالك مقابل 65 ألف جنيه وتم رفع المقابل إلى 150 ألف عام 86 ، وهو رقم كان كبير جدا وقتها في الوسط الكروي.

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أضاف لاعب الأهلي السابق :" علمت بعدها أن إبراهيم يوسف لاعب الزمالك طلب من مجلس إدارة نادي الزمالك حصول جميع اللاعبين على نفس المبلغ الذى سأتقاضاه في حالة انضمامى للزمالك ، ولكني رفضت بعدها الانتقال للزمالك ونفس الأمر لنادي الأوليمبي.

أكد شريف عبد المنعم أن والدته كانت أحد الأسباب الرئيسية في عدم الانتقال إلى الزمالك أو أي نادي آخر و قالت لي " اللى يلعب في الأهلي ما يلعبش في نادي تاني " ، ثم فضلت الاعتزال وا تجهت بعدها إلى التمثيل مؤقتا.

أضاف عبد المنعم : " محمود الخطيب هو الأنسب لرئاسة النادي الأهلي و الخطيب ينجح أي أحد ، ويستحق المكانة الموجود فيها حاليا وقت أن كان لاعب ثم عضو مجلس إدارة و الآن كرئيس.