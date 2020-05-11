شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: لم نطلب 200 مليونًا فى باهر المحمدى.. و"محدش هيدفع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلى، أن ناديه لم يطلب 200 مليون جنيه في باهر المحمدى مدافع الفريق، قائلاً: "أول مرة أسمع هذا الكلام، وأن اللاعب يتمنى الاحتراف الخارجى فقط، كما أن عبد الرحمن مجدى مستمر حتى 2023"، مؤكدا أن الأزمة المالية الحالية تصعب من استمرار أسعار اللاعبين في مصر بهذا المستوى، قائلاً: "محدش هيدفع".

وعن التفاوض مع محمد عواد، قال سعفان الصغير فى تصريحاته لـ"أون تايم 2": "الإسماعيلى لم يتحدث مع أي حارس في مصر بما فيهم محمد عواد، وعندنا حراس واعدين وأتمنى الجماهير تصبر عليهم مثلما صبروا على محمد صبحى ومحمد عواد من قبل".

أضاف مدرب حراس الإسماعيلى، أن الفرق تحتاج لـ 6 أسابيع قبل استئناف الدورى بعد إجازة 60 يوما بعيدا عن المستطيل الأخضر.

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