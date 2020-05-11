شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: لم نطلب 200 مليونًا فى باهر المحمدى.. و"محدش هيدفع" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلى، أن ناديه لم يطلب 200 مليون جنيه في باهر المحمدى مدافع الفريق، قائلاً: "أول مرة أسمع هذا الكلام، وأن اللاعب يتمنى الاحتراف الخارجى فقط، كما أن عبد الرحمن مجدى مستمر حتى 2023"، مؤكدا أن الأزمة المالية الحالية تصعب من استمرار أسعار اللاعبين في مصر بهذا المستوى، قائلاً: "محدش هيدفع".
وعن التفاوض مع محمد عواد، قال سعفان الصغير فى تصريحاته لـ"أون تايم 2": "الإسماعيلى لم يتحدث مع أي حارس في مصر بما فيهم محمد عواد، وعندنا حراس واعدين وأتمنى الجماهير تصبر عليهم مثلما صبروا على محمد صبحى ومحمد عواد من قبل".
أضاف مدرب حراس الإسماعيلى، أن الفرق تحتاج لـ 6 أسابيع قبل استئناف الدورى بعد إجازة 60 يوما بعيدا عن المستطيل الأخضر.
حدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .
ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.
وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.
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