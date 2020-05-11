شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 10/5/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 10/5/2020، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها تدرس إدارة نادى الزمالك سيناريوهين خلال الوقت الحالى لتجديد اشتراكات الأعضاء فى ظل الأوضاع الحالية، وانتشار فيروس كورونا. تدرس إدارة نادى الزمالك سيناريوهين خلال الوقت الحالى لتجديد اشتراكات الأعضاء فى ظل الأوضاع الحالية، وانتشار فيروس كورونا. محمود حمدى الونش يتدرب فى الجيم استعداداً لعودة الدورى واصل محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك،استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري العام، بوصلة تدريبات انفرادية في صالة الجيم، للحفاظ على لياقه البدنية في ظل توقف النشاط Advertisements يدرس مسئولو نادى الزمالك الإبقاء علي مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، وعدم التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة عدم وصوله عروض احتراف قوية تليق باسمه كلاعب واياسم نادي الزمالك. السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، وصاحب الـ65 عاما، أعلن ختام مسيرته فى مهنة التدريب نشر فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، مرسومة بالرسم ثلاثي الأبعاد، رسمها له أحد المتابعين.

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