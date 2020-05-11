شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير جاهز للعودة لتدريبات الأهلي نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصبح سعد سمير مدافع النادي الأهلي جاهزاً للمشاركة في تدريبات ناديه أواخر شهر يونيو بعد انتهاء برنامجه العلاجي الذي يؤديه بعد إجرائه جراحة على مستوى وتر اكيليس في المانيا.

ويحرص سعد سمير على أداء بعض التدريبات القوية للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف الدورى بسبب وباء كورونا، ويرسل رباعى الأهلى المصاب "سعد سمير، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود وحمدى فتحى" فيديوهات يومية خاصة تتعلق بالبرنامج العلاجى الذى يؤديه كل لاعب للخبراء الألمان الذين أجروا جراحات مُختلفة للاعبين المُصابين فى القلعة الحمراء الفترة الماضية.

ويحرص رباعى الأهلى على إرسال فيديوهات خاصة، تتضمن مراحل العلاج التأهيلى وتطور حالاتهم حتى يكون الخبراء الألمان على دراية تامة بتطورات الإصابة، فى ظل عدم قدرتهم على السفر إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية هناك والاطمئنان على حالتهم بسبب حظر الطيران حالياً جراء "جائحة" كورونا.

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ويتلقى الرباعى تعليمات تأهيلية خاصة من الأطقم الطبية المُعالجة لها بالبرامج التى يخضعون لها، وذلك فى إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة، لاسيما أن هناك مُصابين اقتربوا من بدء فترات جديدة من التأهيل .