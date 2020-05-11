شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه : الزمالك ليس طرفاً في الأزمة واكرر اعتذاري لمنظومة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أسامة نبيه الاعتذار لنادي غزل المحلة بعد الأزمة التي نشبت بينهما خلال الساعات الماضية بعد إعلان لاعب الزمالك ومدرب المنتخب السابق أنه رفض التسجيل في الأبيض عندما كان معاراً من صفوفه لغزل المحلة.

وقال أسامة نبيه في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر :"الأمر كان دعابة ولكني اعتذر إذا كنت أسئت التقدير وأكرر اعتذاري لمنظومة غزل المحلة بالكامل والذي سعدت باللعب معه"

وأضاف أسامة نبيه أن هناك العديد من المداعبات التي تحدث داخل الملعب مؤكداً أن الزمالك ليس طرفاً من قريب أو بعيد في الأزمة، فى المقابل، أصدر مسئولو نادى غزل المحلة بياناً رسمياً يعلن فيه شكوى أسامة نبيه، لاعب المحلة السابق، بعد إعلانه رفض إحراز أهداف فى مرمى فريقه الأسبق الزمالك خلال المباراة التى جمعتهما بكأس مصر.

وقال أسامة نبيه ، فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت، "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وأتيحت لى فرصة للتسجيل فى مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعدها حتى لا أسجل فى شباك الفريق الأبيض".

Advertisements

وجاء نص البيان الذى أصدره نادى غزل المحلة كالتالى: "نظراً لما بدر من المدعو/أسامة نبية من تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي/سيف زاهر تحدث خلالة عن تعمدة إضاعة الفرص وعدم إحراز أهداف خلال مباراة الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر بين فريقى نادى غزل المحلة ونادى الزمالك وذلك خلال فترة تواجدةبالنادى طرفنا.

وقررت إدارة نادى غزل المحلة تقديم شكوى بالاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن هذه التصريحات غير المسئولة، حيث إن هذا الشخص يعد أحد العناصر الموجودة داخل منظومة لعبة كرة القدم فى مصر، والتى يديرها الاتحاد المصرى، مع الاحتفاظ الكامل بحق النادى فى التصعيد اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التى من كونها ومن شأنها الحفاظ على اسم وكيان وعراقة نادى غزل المحلة احد أكبر الأندية الشعبيةو الجماهيرية فى مصر والدول العربية والافريقية وأحد الأندية الكبار الحاصلة على بطولة الدورى الممتاز، حيث بدأ السير فى الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادى المادية والأدبية المترتبة على ذلك، وسوف نوالى السادة مشجعى النادى و المتابعين بكافة الإجراءات المتخذة حيال ذلك خلال الفترة القادمة ان شاء الله، والله ولى التوفيق".