شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 10/5/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 10/5/2020، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، تلقى النادي الأهلي رفضاً على عرضه لضم البوركيني إيريك تراوري لاعب وسط بيراميدز، بعد دخول الإدارة الحمراء في مفاوضات لضمه بداية من الموسم المقبل. بيراميدز يرفض عرض الأهلي لضم ايريك تراوري تلقى النادي الأهلي رفضاً على عرضه لضم البوركيني إيريك تراوري لاعب وسط بيراميدز، بعد دخول الإدارة الحمراء في مفاوضات لضمه بداية من الموسم المقبل. تعديلات في لائحة "الثواب والعقاب" في الأهلي ..والتوقيع خلال أيام تقوم لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية بإجراء عدة تعديلات على لائحة فريق الكرة تمهيداً لتطبيقها خلال الفترة المقبلة بعد إستئناف النشاط الرياضي المُجمّد حالياً في العالم كله جراء جائحة "كورونا". Advertisements استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مؤخراً، عن ملعب التتش والإصلاحات التى تمت فيه على مدار الفترة الماضية خلال تجميدة النشاط الرياضى. شاهد تسلسل تصميم قميص الأهلي عبر التاريخ في ألبومه الرسمي كشفت الشركة المسئولة عن الألبوم الرسمي للأهلي عن العديد من المفاجأت التي يتضمنها والتي يأتي علي رأسها صور تسلسل تصميم قميص النادي منذ نشأته وحتي الآن يتابع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تدريبات الخماسى الأجنبى فى الفريق بمنازلهم تماشياً من الإجراءات الاحترازية التى يحرص عليها الفريق.

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