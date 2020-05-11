شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يجهز خطة لميار وصفوت استعداداً لأولمبياد طوكيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي، خطة إعداد كل من محمد صفوت وميار شريف المتأهلان للأولمبياد ، إلي اللجنة الأولمبية المصرية استعداداً لأولمبياد طوكيو 2021 .

وجاءت الخطة التي وضعها اتحاد التنس لمحمد صفوت وميار شريف، بإقامة معسكر داخلي لصفوت منذ شهر مارس الماضي في أحد الأندية حتي عودة النشاط الدولي للتنس، فيما تقوم ميار شريف بالاستعداد خلال معسكر في إسبانيا .

ومع عودة النشاط الدولي بناء علي الموعد الذي يحدده الاتحاد الدولي للتنس ورابطة اللاعبين المحترفين ورابطة اللاعبات المحترفات ، سيشارك كل من محمد صفوت وميار شريف في 3 بطولات شهرياً حتي اقامة اولمبياد طوكيو 2021 .

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اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عاما.