شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 10/5/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 10/5/2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، اجتماعاً مع اللجنة الطبية بالوزارة لمناقشة مجموعة من الملفات من ضمنها متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة فى ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد.

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، اجتماعاً مع اللجنة الطبية بالوزارة لمناقشة مجموعة من الملفات من ضمنها متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة فى ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد.

العروض الرسمية تحسم مصير مصطفى محمد فى الزمالك

يدرس مسئولو نادى الزمالك الإبقاء على مصطفى محمد مهاجم ألفريق الكروى الأول، وعدم التفريط فيه خلال فترة الآنتقالات الصيفية المقبلة، فى حالة عدم وصوله عروض احتراف قوية تليق باسمه كلاعب واياسم نادى الزمالك.

تنتهى غدا الاثنين ، اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، من جلساتها مع الاتحادات الرياضية المتأهلة والمتوقع تأهلها إلى الأوليمبياد ، لبحث الاستعدادات لأوليمبياد طوكيو 2021 . غريب والبدرى يتفقان على تخفيض 25% من راتبهما الشهرى لحين انتهاء أزمة كورونا وافق الجهاز ألفنى لمنتخب مصر الأول والأولمبى، بقيادة حسام البدرى وشوقى غريب، على تخفيض راتبهما الشهرى 25% لحين انتهاء أزمة كورونا استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير ألفنى للأهلى، مؤخراً، عن ملعب التتش والإصلاحات التى تمت فيه على مدار ألفترة الماضية خلال تجميدة النشاط الرياضى. تلقى النادى الأهلى رفضاً على عرضه لضم البوركينى إيريك ترأورى لاعب وسط بيراميدز، بعد دخول الإدارة الحمراء فى مفأوضات لضمه بداية من الموسم المقبل. استقبلت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية السفير الأسترإلى بمصر جلين مايلز، والقائم بأعمال السفير النيوزيلندى بمصر.

شهد اليوم الأحد 10/5/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، موافقة الجهاز ألفنى لمنتخب مصر الأول والأولمبى، بقيادة حسام البدرى وشوقى غريب، على تخفيض راتبهما الشهرى 25% لحين انتهاء أزمة كورونا

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عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، اجتماعاً مع اللجنة الطبية بالوزارة لمناقشة مجموعة من الملفات من ضمنها متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة فى ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد.

العروض الرسمية تحسم مصير مصطفى محمد فى الزمالك

يدرس مسئولو نادى الزمالك الإبقاء على مصطفى محمد مهاجم ألفريق الكروى الأول، وعدم التفريط فيه خلال فترة الآنتقالات الصيفية المقبلة، فى حالة عدم وصوله عروض احتراف قوية تليق باسمه كلاعب واياسم نادى الزمالك.

تنتهى غدا الاثنين ، اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، من جلساتها مع الاتحادات الرياضية المتأهلة والمتوقع تأهلها إلى الأوليمبياد ، لبحث الاستعدادات لأوليمبياد طوكيو 2021 . غريب والبدرى يتفقان على تخفيض 25% من راتبهما الشهرى لحين انتهاء أزمة كورونا وافق الجهاز ألفنى لمنتخب مصر الأول والأولمبى، بقيادة حسام البدرى وشوقى غريب، على تخفيض راتبهما الشهرى 25% لحين انتهاء أزمة كورونا استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير ألفنى للأهلى، مؤخراً، عن ملعب التتش والإصلاحات التى تمت فيه على مدار ألفترة الماضية خلال تجميدة النشاط الرياضى. تلقى النادى الأهلى رفضاً على عرضه لضم البوركينى إيريك ترأورى لاعب وسط بيراميدز، بعد دخول الإدارة الحمراء فى مفأوضات لضمه بداية من الموسم المقبل. استقبلت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية السفير الأسترإلى بمصر جلين مايلز، والقائم بأعمال السفير النيوزيلندى بمصر.

غريب والبدرى يتفقان على تخفيض 25% من راتبهما الشهرى لحين انتهاء أزمة كورونا

وافق الجهاز ألفنى لمنتخب مصر الأول والأولمبى، بقيادة حسام البدرى وشوقى غريب، على تخفيض راتبهما الشهرى 25% لحين انتهاء أزمة كورونا