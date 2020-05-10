الامارات | تركي آل الشيخ: هذا النادي لن يتأثر بأزمة فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: هذا النادي لن يتأثر بأزمة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، أن أزمة تفشي فيروس كورونا ستؤثر سلباً على كرة القدم العالمية، في الجوانب الاقتصادية.

وقال مالك نادي ألميريا الإسباني عبر حسابه على "فيسبوك": "أعتقد أن عالم كرة القدم سيختلف كثيرا بعد كورونا، الكثير من الأندية في العالم ستعاني، وأسعار اللاعبين ستقل".

Advertisements

وأضاف: "الرعايات ستقل، ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التلفزيوني أيضا، أعتقد أننا أمام عالم جديد في كرة القدم، وسنحتاج لسنوات طويلة كي نعود إلى نفس وضع كرة القدم في 2019 للأسف"، وختم: "هذا الكلام لا يشمل نادي ألميريا إن شاء الله".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news