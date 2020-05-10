الامارات | شباب الأهلي يجدد عقد محمد جابر 3 مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يجدد عقد محمد جابر 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر مسؤول في نادي شباب الأهلي، أن شركة الكرة أكملت إجراءات تجديد عقد مدافع "فرسان دبي" محمد جابر لمدة 3 مواسم قادمة. وقال المصدر لـ "الإمارات اليوم" إن شركة الكرة تعمل خلال الفترة الحالية على حسم ملفات اللاعبين الأجانب، وتمديد عقود اللاعبين المواطنين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري. يذكر أن محمد جابر من أهم العناصر الأساسية في صفوف شباب الأهلي بالموسم الحالي، خصوصاً أنه يجيد اللعب في جميع مراكز خط الدفاع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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