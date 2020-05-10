شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يرفض رحيل ولكاس فاسكيز عن ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن رفضه التفريط في خدمات الدولي لوكاس فاسكيز جناح النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وبحسب شبكة «سبورتس مول» البريطانية، اليوم الأحد، فإن فاسكيز، مطلوب من فريقي تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين، موضحة أن زيدان معجب بما يقدمه فاسكيز، ولا يريد رحيله عن «سانتياجو برنابيو»، حيث يفضل بقاء صاحب الـ«28» عاما على الرغم من ابتعاه عن التهديف لكن الدور التكتيكي الذي يلعبه ينال إعجاب زيزو. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 9,400

تعافي 2,075

وفيات 525

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