شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يعرض 15 مليون يورو لضم فيدال من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي، السعر النهائي لعرضه من أجل ضم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة، أرتورو فيدال، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى إنتر ميلان منذ شهور وراء الظفر بخدمات فيدال بطلب من المدرب الحالي للفريق الإيطالي، أنطونيو كونتي، الذي يعرف جيدًا إمكانات اللاعب التشيلي منذ تدريبه في يوفنتوس قبل عام 2015.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية فقد، بدأ المسئولون في إنتر ميلان بالتحرك من أجل حسم الصفقة نهائيًا وحددوا مبلغ 15 مليون يورو لعرضها على برشلونة، مشيرة إلى أن إدارة برشلونة لن تسمح برحيل فيدال بأقل من 20 مليون يورو، ولكن ربما من خلال المفاوضات بين الناديين يكون هناك اتفاق خاصة في ظل رغبة النادي الإسباني في ضم، لاوتارو مارتينيز.

ويفكر برشلونة في دخول فيدال في صفقة تبادلية مع إنتر ميلان هدفها ضم المهاجم الأرجنتيني المتألق والذي يضعه متصدر الدوري الإسباني كبديل مناسب تحسبًا لرحيل لويس سواريز بسبب انخفاض مستواه.