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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتر يشترط على برشلونة للتخلي عن لاوتارو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
وضع نادي إنتر الإيطالي شرطا من أجل التخلي عن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق إلى برشلونة الإسباني خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وطالب الإنتر من أجل التخلي عن مارتينيز الحصول على خدمات التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط البلوجرانا في صفقة تبادليه من أجل إتمام انتقال الأرجنتيني بشكل نهائي.
وأشارت الصحيفة أن الفريقين يواصلان المفاوضات من أجل الوصول إلى حل يرضي الطرفين، بعد أن رفض برشلونة العرض المقدم من النيراتزوري للحصول على فيدال مقابل 15 مليون يورو بدلا من 20 مليون وهي أقل قيمة حددها البرسا من أجل التخلي عنه، وبجانب تمسك مسؤولي الإنتر ما زال يقدر قيمة لاوتارو عند 111 مليون يورو، وغير مستعد لمنح البلوجرانا أي خصومات في الصفقة للشاب البالغ من العمر 22 عامًا.
وتحاول إدارة برشلونة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المقبل حيث يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المقبل.
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