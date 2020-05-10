تدريب "السيدة العجوز" يشهد حضور لاعب واحد فقط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

عادت الفرق الإيطالية إلى التدريبات مرة أخرى، بعد فترة غياب استمرت لأكثر من شهرين، بعد انتشار وباء كورونا العالمي المستجد في أنحاء العالم. أشارت تقارير موقع كالتشيو ميركاتو، أن ديبالا كان اللاعب الوحيد المتواجد من لاعبي يوفنتوس في المركز التدريبي الخاص بالنادي في حي كونتيناسا بمدينة تورينو الإيطالية. وذكرت التقارير أن بقية اللاعبين يخضعون لفترة راحة في الوقت الحال،ي من أجل استئناف التدريبات مرة أخرى بداية من صباح الغد. كما من المنتظر أن يتواجد حارس مرمى يوفنتوس، جينالويجي بوفون، في الغد بالمركز التدريبي ليوفنتوس بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة بالأمس، من أجل التأكد من سلامته من الإصابة بفيروس كورونا. يذكر أن ديبالا كان من أحد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا داخل صفوف يوفنتوس، والذي أعلن منذ بضعة أيام عن تعافيه نهايئًا من الإصابة من الوباء.

