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ريال مدريد يستعد للعودة للتدريبات وعينه على برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

يعود الفريق الأول لريال مدريد الإسباني للتدريبات، غداً الإثنين، تمهيداً لاستئناف "الليغا" بعد نحو شهرين من التوقف، بسبب تفشي المستجد. من المنتظر أن يتواجد رجال زين الدين بمدينة فالديبيباس لبدء أول تدريبات فردية مع تطبيق البروتوكولات التي وضعتها رابطة "الليغا"، والمجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا. وسيكون "الميرينغي" أحد آخر فرق "الليغا" التي يعلن عن عودتها للتدريبات مجدداً، إلى جانب بلد الوليد، ديبورتيفو ألافيس، سيلتا فيغو، وإسبانيول، والتي ستعود جميعاً للتدريبات في نفس اليوم. وسيراقب زيدان حالة بعض اللاعبين الذين كانوا يعانون من إصابات قبل التوقف الإجباري بسبب وباء كوفيد-19 وهم: مارسيلو، ماركو أسينسيو، والثنائي البلجيكي تيبو كورتوا، وإيدين هازارد. بينما تأكد غياب المهاجم الصربي الشاب لوكا يوفيتش عن الملاعب نحو شهر ونصف، بعد إعلان إصابته بكسر في القدم اليمنى الجمعة الماضي. وأجرى لاعبو "الملكي" اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لدى عودتهم مجدداً، ليكونوا تحت إمرة مدربهم والاستعداد بجدية لعودة الدوري الذي يسيطر الغريم التقليدي برشلونة على صدارته برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق المدريدي.  


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