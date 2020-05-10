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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كانافارو: أحترم محمد صلاح كثيرا فهو مثل الآلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
تحدث فابيو كانافارو النجم الإيطالي السابق والحاصل على أفضل لاعب عام 2006عن إمكانيات النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي.
وخلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" قال كانافارو : إذا كان لديك ميسي أو رونالدو، فإنك تبدأ أي مباراة متقدما بهدف، ولكنني أحترم كثيرا محمد صلاح، لقد تغير كثيرا في ليفربول، في السنوات الثلاث الماضية".
وأضاف النجم المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2006 بعد تتويجه مع منتخب بلاده بكأس العالم في العام ذاته، قائلا: "صلاح يشبه الآلة، إنه لاعب يريد أي مدرب تدريبه، لأنه يستطيع الدفاع والهجوم، ولا يترك أي شيء على أرض الملعب. لا يستسلم أبدا".
ونجح صلاح في التألق بشكل كبير مع ليفربول خلال المواسم الثلاثة التي شارك فيها مع "الريدز" وتوج مع الفريق بـ3 ألقاب، أهمها دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحقق لقب هداف "البريميرليغ" في الموسمين الماضيين.
يذكر أن صلاح سجل 20 هدفا في 40 مباراة خاضها مع "الريدز" بمختلف المسابقات هذا الموسم.
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