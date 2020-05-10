تركي آل الشيخ يعلق عن حال كرة القدم بعد فيروس كورونا

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة ومالك نادي ألميريا، عن الأشياء المنتظرة بعالم كرة القدم بعد انتهاء أزمة كورونا.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية فيس بوك: "أعتقد أن عالم كرة القدم سيختلف كثيرا بعد الكورونا، الكثير من الأندية في العالم ستعاني ... واسعار الاعبين ستقل ... والرعايات ستقل ... ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التلفزيوني ايضًا ... أعتقد اننا أمام عالم جديد في كرة القدم ... سنحتاج ل سنوات طويلة ل نعود الى نفس وضع كرة القدم في ٢٠١٩ للاسف ".

وتابع : هذا الكلام لايشمل نادي الميريا إن شاء الله.

Advertisements

وتوقف النشاط الرياضي في جميع الألعاب بأنحاء العالم بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بشراسة وهددت جميع النشاطات وكذلك البطولات القارية، مما أدى إلى تأجيل كافة البطولات في جميع القارات.