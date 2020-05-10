شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 10/5/2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير ألفنى للأهلى، مؤخراً، عن ملعب التتش والإصلاحات التى تمت فيه على مدار الفترة الماضية خلال تجميدة النشاط الرياضى. استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير ألفنى للأهلى، مؤخراً، عن ملعب التتش والإصلاحات التى تمت فيه على مدار الفترة الماضية خلال تجميدة النشاط الرياضى. تلقى النادى الأهلى رفضاً على عرضه لضم البوركينى إيريك ترأورى لاعب وسط بيراميدز، بعد دخول الإدارة الحمراء فى مفاوضات لضمه بداية من الموسم المقبل. استقبلت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية السفير الأسترالى بمصر جلين مايلز، والقائم بأعمال السفير النيوزيلندى بمصر. عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، اجتماعاً مع اللجنة الطبية بالوزارة لمناقشة مجموعة من الملفات من ضمنها متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة فى ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد. Advertisements العروض الرسمية تحسم مصير مصطفى محمد فى الزمالك يدرس مسئولو نادى الزمالك الإبقاء على مصطفى محمد مهاجم ألفريق الكروى الأول، وعدم التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى حالة عدم وصوله عروض احتراف قوية تليق باسمه كلاعب واسم نادى الزمالك. واصل محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك،استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري العام، بوصلة تدريبات انفرادية في صالة الجيم، للحفاظ على لياقه البدنية في ظل توقف النشاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.