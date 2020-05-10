شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 10/5/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 10/5/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، موافقة الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول والأولمبى، بقيادة حسام البدرى وشوقى غريب، على تخفيض راتبهما الشهرى 25 % لحين انتهاء أزمة كورونا غريب والبدرى يتفقان على تخفيض 25% من راتبهما الشهرى لحين انتهاء أزمة كورونا وافق الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول والأولمبى، بقيادة حسام البدرى وشوقى غريب، على تخفيض راتبهما الشهرى 25 % لحين انتهاء أزمة كورونا استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مؤخراً، عن ملعب التتش والإصلاحات التى تمت فيه على مدار الفترة الماضية خلال تجميدة النشاط الرياضى. عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، اجتماعاً مع اللجنة الطبية بالوزارة لمناقشة مجموعة من الملفات من ضمنها متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة في ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد. Advertisements العروض الرسمية تحسم مصير مصطفى محمد فى الزمالك يدرس مسئولو نادى الزمالك الإبقاء علي مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، وعدم التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة عدم وصوله عروض احتراف قوية تليق باسمه كلاعب واياسم نادي الزمالك. تنتهي غدا الاثنين ، اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، من جلساتها مع الاتحادات الرياضية المتأهلة والمتوقع تأهلها إلي الاوليمبياد ، لبحث الاستعدادات لاوليمبياد طوكيو 2021 . تلقى النادي الأهلي رفضاً على عرضه لضم البوركيني إيريك تراوري لاعب وسط بيراميدز، بعد دخول الإدارة الحمراء في مفاوضات لضمه بداية من الموسم المقبل. استقبلت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية السفير الأسترالى بمصر جلين مايلز، والقائم بأعمال السفير النيوزيلندى بمصر.

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