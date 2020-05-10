شكرا لقرائتكم خبر عن ستوك سيتي يضع شرطا لرد ملايين رمضان صبحي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد نادي ستوك سيتي الإنجليزي على نظيره الأهلي بشأن الخطوات التصعيدية بخصوص مستحقات القلعة الحمراء لدى النادي الإنجليزي نظير انتقال رمضان صبحي إليه قبل عدة سنوات، وأشترط نادي ستوك سيتي الإنجليزي من الأهلي ترجمة الصيغة التنفيذية للحكم النهائي في قضية الشركة التى كانت تدير قناة النادى قبل سداد الجزء الأخير من مستحقات القلعة الحمراء في بيع رمضان صبحي، على أن يرسل نص الترجمة مع باقى مستندات النادى ودراسة الأمر من جديد بما يتيح إرسال المبلغ المطلوب.

وقامت إدارة الأهلي ببيع رمضان صبحي الي ستوك سيتي في صيف عام 2016 وتحديداً في شهر يوليو ، ورفض النادي الإنجليزي إرسال القيمة المتبقية من مستحقات الأهلي بناء علي حكم قضائي وصل إليه صادر لصالح إحدى الشركات بغرامة 135 مليون جنيه، بناء علي نزاع بينهما بسبب قناة النادي.

ونجحت إدارة الأهلي الحالية في الحصول علي حكم ببطلان الغرامة في مايو 2018 وما ترتب عليه من اثار،إلا أن الشركة التي كانت تدير قناة الأهلي لم ترتضي بالحكم وقامت بالطعن علي حكم البطلان بموجب الطعن سالف الذكر،لكن الطعن قوبل بالرفض لينتهي الأمر بعدم تغريم الأهلي ليسدل الستار على الأزمة تماما.

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وأوضح المصدر أن إدارة النادي الأهلي قامت بالتعاقد مع محامي شهير في إنجلترا للإسراع في مخاطبة المحكمة الفيدرالية الإنجليزية المختصة بالنزاع بين الأهلي وستوك سيتي الإنجليزي.

وقامت إدارة الأهلي باستعجال تلك الخطوة خلال الفترة الحالية وذلك بحثا عن استرداد المستحقات الخاصة بالأهلي نظير تعاقد نادي ستوك سيتي الإنجليزي منذ عدة سنوات، ويحق للاهلي مبلغ 2.5 مليون جنيه استرليني ( حوالي 45 مليون جنيه مصري) لدى نادي ستوك سيتي الإنجليزي من إجمالي قيمة صفقة بلغت خمسة ملايين جنيه استرليني آنذاك

وأرسلت الإدارة الحمراء تطلب من نادي ستوك سيتي رد القيمة المالية المستحقة والمقدرة ب2 ونصف مليون استرليني خاصة مع زوال سبب الحجز عليها ولكن النادي الإنجليزي طلب ترجمه الصيغة التنفيذية للحكم والتي سيتم إرسالها خلال الفترة المقبلة