شكرا لقرائتكم خبر عن ستوك سيتي يضع شرطا لرد ملايين رمضان صبحي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد نادي ستوك سيتي الإنجليزي على نظيره الأهلي بشأن الخطوات التصعيدية بخصوص مستحقات القلعة الحمراء لدى النادي الإنجليزي نظير انتقال رمضان صبحي إليه قبل عدة سنوات، وأشترط نادي ستوك سيتي الإنجليزي من الأهلي ترجمة الصيغة التنفيذية للحكم النهائي في قضية الشركة التى كانت تدير قناة النادى قبل سداد الجزء الأخير من مستحقات القلعة الحمراء في بيع رمضان صبحي، على أن يرسل نص الترجمة مع باقى مستندات النادى ودراسة الأمر من جديد بما يتيح إرسال المبلغ المطلوب.
وقامت إدارة الأهلي ببيع رمضان صبحي الي ستوك سيتي في صيف عام 2016 وتحديداً في شهر يوليو ، ورفض النادي الإنجليزي إرسال القيمة المتبقية من مستحقات الأهلي بناء علي حكم قضائي وصل إليه صادر لصالح إحدى الشركات بغرامة 135 مليون جنيه، بناء علي نزاع بينهما بسبب قناة النادي.
ونجحت إدارة الأهلي الحالية في الحصول علي حكم ببطلان الغرامة في مايو 2018 وما ترتب عليه من اثار،إلا أن الشركة التي كانت تدير قناة الأهلي لم ترتضي بالحكم وقامت بالطعن علي حكم البطلان بموجب الطعن سالف الذكر،لكن الطعن قوبل بالرفض لينتهي الأمر بعدم تغريم الأهلي ليسدل الستار على الأزمة تماما.
وأوضح المصدر أن إدارة النادي الأهلي قامت بالتعاقد مع محامي شهير في إنجلترا للإسراع في مخاطبة المحكمة الفيدرالية الإنجليزية المختصة بالنزاع بين الأهلي وستوك سيتي الإنجليزي.
وقامت إدارة الأهلي باستعجال تلك الخطوة خلال الفترة الحالية وذلك بحثا عن استرداد المستحقات الخاصة بالأهلي نظير تعاقد نادي ستوك سيتي الإنجليزي منذ عدة سنوات، ويحق للاهلي مبلغ 2.5 مليون جنيه استرليني ( حوالي 45 مليون جنيه مصري) لدى نادي ستوك سيتي الإنجليزي من إجمالي قيمة صفقة بلغت خمسة ملايين جنيه استرليني آنذاك
وأرسلت الإدارة الحمراء تطلب من نادي ستوك سيتي رد القيمة المالية المستحقة والمقدرة ب2 ونصف مليون استرليني خاصة مع زوال سبب الحجز عليها ولكن النادي الإنجليزي طلب ترجمه الصيغة التنفيذية للحكم والتي سيتم إرسالها خلال الفترة المقبلة
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