شكرا لقرائتكم خبر عن غريب والبدرى يتفقان على تخفيض 25% من راتبهما الشهرى لحين انتهاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول والأولمبى، بقيادة حسام البدرى وشوقى غريب، على تخفيض راتبهما الشهرى 25 % لحين انتهاء أزمة كورونا وعودة الرياضة وتحديدا كرة القدم لمسارها الطبيعي.

كما قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب الاستمرار فى مواصلة دعم الأسر المتضررة من توقف كورونا ومعه أعضاء الجهاز الفنى .

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يذكر أن المنتخب الوطنى الأولمبى بقيادة شوقى غريب المدير الفنى وأعضاء جهازه المعاون ولاعبى الفريق قرروا المساهمة فى دورهم المجتمعى بكفالة 500 أسرة فى مبادرة "تحدى الخير" و100 أسرة فى مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيا مع الظروف التى تمر بها البلاد فى مكافحة تفشى فيروس كورونا.

ويضم الجهاز المعاون لشوقى غريب كلا من علاء عبد العزيز مدير المنتخب و معتمد جمال مدرب عام و وائل رياض و محمد شوقى مدربان و اسامه عبد الكريم مدرب حراس و كمال عبد الواحد مدرب لياقة بدنية و ايمن زين وصلاح عاشور و محمد صلاح جهاز طبى و محمد العشرى و ايمن سليمان إداريين .

من جهتها رحبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجناينى بمبادرة أسرة المنتخب الأوليمبي، كما وجهت التحية للمنتخب وجهازه الفنى ولاعبيه على هذه البادرة الطيبة، آملين من المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأبناءنا جميعا من كل سوء.