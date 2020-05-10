شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة مرفوض بالثلاثة من كبار الإيجيبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن اللاعب صالح جمعة بات يواجه المجهول فى الفترة المقبلة، فى ظل رفضه بالثلاثة من الأندية الكبار فى الإيجيبشيان ليج، سواء ناديه الحالى الأهلى أو الزمالك أو الإسماعيلى لعدم التزام اللاعب فى الفترة الأخيرة، حيث يرصد الخليج 365 رفض الأندية للاعب فى التقرير التالى :

الرحيل عن الأهلى محسوم بفرمان من فايلر

طلب مسئولو النادى الأهلى من صالح جمعة، لاعب الفريق، تجهيز عروض الأندية المحلية التى ترغب فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما بات رحيله عن النادى أمراً محسوماً من جانب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وشهدت الأيام الماضية تداول أنباء حول رغبة عدة أندية محلية فى ضم صالح جمعة، منها ناديه السابق إنبى والاتحاد السكندرى، بجانب تلميح اللاعب لوجود عروض خارجية، وهو ما دفع الإدارة الحمراء لمُطالبته بإحضار هذه العروض تمهيداً لدراستها واتخاذ القرار الأنسب للطرفين.

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فيما كشف مصدر مسئول بمجلس ادارة النادى الإسماعيلى رفض ناديه فكرة التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خوفاً من استمرارعدم التزام اللاعب وإثارة الفتنة فى صفوف الدراويش، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، "طريقة احتراف صالح جمعة لا تناسب الإسماعيلى، عدم التزام اللاعب واعتياده السهر وعدم الاكتراث بالتدريبات أساليب مرفوضة فى القلعة الصفراء ".

بينما استبعدت إدارة الكرة بنادى الزمالك ضم صالح جمعة لاعب وسط الأهلى، فى الموسم الجديد، بعد التقارير المختلفة التى ربطت بين اللاعب والنادى الأبيض خلال الفترة الماضية.