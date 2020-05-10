شارك برأيك.. هل تؤيد منح فرصة أخيرة لصالح جمعة في الأهلي؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح ”الخليج 365” استفتاءًا للجماهير من أجل التصويت بالموافقة أو الرفض على منح صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى، الفرصة الأخيرة داخل القلعة الحمراء، من أجل اثبات جدارته بالاستمرار مع الشياطين الحمر، وعدم الخروج من "جنتهم".
وكان السويسرى رينه فايلر المدير الفنى قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق.
وشهدت الفترة الماضية توصيات من بعض الأهلاوية سواء على صعيد نجوم الفريق القدامى أو غيرهم للإبقاء على صالح جمعة وتم استطلاع رأى رينيه فايلر بشأن إمكانية الاعتماد على فايلر حال استئناف مسابقة الدورى المُتوقفة حالياً بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم كله.
ويبدو أن صالح جمعة بات يواجه المجهول فى الفترة المقبلة، فى ظل رفضه بالثلاثة من الأندية الكبار فى الإيجيبشيان ليج، سواء ناديه الحالى الأهلى أو الزمالك أو الإسماعيلى لعدم التزام اللاعب فى الفترة الأخيرة.
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