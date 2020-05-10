شكرا لقرائتكم خبر عن شارك برأيك.. هل تؤيد منح فرصة أخيرة لصالح جمعة في الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح ”الخليج 365” استفتاءًا للجماهير من أجل التصويت بالموافقة أو الرفض على منح صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى، الفرصة الأخيرة داخل القلعة الحمراء، من أجل اثبات جدارته بالاستمرار مع الشياطين الحمر، وعدم الخروج من "جنتهم".

وكان السويسرى رينه فايلر المدير الفنى قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق.