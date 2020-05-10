شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه في " لايف الخليج 365 "الزمالك يرفض دونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في برنامجه " مع شبانه " على صفحة الخليج 365 أن نادي الزمالك رفض مناقشة أية أمور تخص مستقبل فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى لاعبى الفريق في الوقت الحالي بعد التقارير المختلفة حول وجود عروض خارجية لهما حيث اشترطت إدارة الكرة بالزمالك وصول عروض رسمية لدراسة الموقف كاملا.

محمد شبانه فى لايف الخليج 365

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تابع الإعلامي محمد شبانه في لايف الخليج 365 : " الإدارة البيضاء حال تحصيلها ملايين تجديد الاشتراكات والتي قد تصل إلى 120 مليون جنيه لن يكون هناك ما يستدعى للتفكير فى تسويق أحد اللاعبين الأساسيين بالفريق ، على الرغم من العروض التي وصلت إلى بن شرقي تحديدا و خروج الصحف التركية للتأكيد على موافقة بن شرقي على عرض من طرابزون التركي للإنضمام إليه الموسم المقبل ، مؤكداً أن هناك نصائح من نجوم المغرب القدامي للاعب بالإحتراف بعد تألقه مع الزمالك.

أضاف شبانه على صفحة الخليج 365 بالفيسبوك " : أن الزمالك خرج من سباق ضم نبيل عماد دونجا من بيراميدز حيث استقرت الإدارة البيضاء إنه حال تدعيم البدائل الخاصة بالتونسى فرجانى ساسى بلاعب أجنبى سيبقى محمد عبد العاطى لاعب دجلة المرشح الأول لدعم هذا المركز واللعب بجوار طارق حامد.