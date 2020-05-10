شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمدى الونش يتدرب فى الجيم استعداداً لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود حمدى الونش، مدافع نادى الزمالك، استعداداته لاستئناف مسابقة الدورى العام، بوصلة تدريبات انفرادية فى صالة الجيم، للحفاظ على لياقه البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر لاعب الزمالك فيديو عبر حسابه الشخصى على انستجرام، خلال قيامه بالتدريبات، وشارك الونش فى 18 مباراة مع الزمالك فى الموسم الجارى قبل فترة التوقف.

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وكان عدد من لاعبى الزمالك تواصلوا مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، من أجل الاستفسار منه عن موقف النشاط الرياضى فى الموسم الحالى، بعد تعليق النشاط الرياضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.

وأكد أمير مرتضى للاعبين ضرورة مواصلة التدريبات المنزلية بصورة قوية تحسبًا لعودة النشاط الرياضى، خاصة أن الفريق يرتبط بمواجهة مهمة مع الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا حيث قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيلها لحين إشعار آخر انتظارا لمستجدات فيروس كورونا حفاظا على سلامة اللاعبين، بعدما كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى.

ووجه مسؤولو الزمالك تحذيراً إلى جميع لاعبى الفريق الأبيض بضرورة عدم الظهور الإعلامى، خلال الفترة المقبلة، دون الحصول على إذن مسبق، بعدما قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق بسبب ظهوره فى أحد برامج المقالب التليفزيونية، وقام اللاعب بتوجيه الشكر إلى رئيس القلعة البيضاء قائلاً عنه، "مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تماماً العقوبة المالية عند توقيعها على ولكننى لم أكن أعلم أنه مقلب".