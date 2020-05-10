محمد شبانه في لايف الخليج 365: انتخابات الجبلاية أغسطس أو سبتمبر مدة 4 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في برنامجه " مع شبانه " على صفحة الخليج 365 أن اللجنة الخماسية أرسلت خطابا رسميا الي اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، اليوم الاحد، لإخطاره بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال شهري اغسطس او سبتمبر المقبلين ولمدة 4 سنوات .
تابع محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن خطاب اتحاد الكرة للجنة الأولمبية تضمن بان اللجنة الخماسية أخطرت مندوبة فيفا بان ذلك يتعارض مع قانون الرياضة الجديد لعام 2017 ، إلا أن فيفا تمسك بإقامة الانتخابات المقبلة في موعدها ولمدة 4 سنوات ، و أن اتحاد الكرة طلب من اللجنة الاولمبية إرسال موقفها من الانتخابات والذي يوكد ان الانتخابات تقام لمدة سنة واحدة وفقا لقانون الرياضة الرياضة حتي يتم إرساله الي الفيفا .
أضاف محمد شبانه من الصعب إقامة انتخابات لمدة عام ومن من المرشحين سيقوم بالتواجد في انتخابات لمدة عام واحد فقط ، ولكن فيفا حسم القرار بإقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات.
كان وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي قد أكد على إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة موسم ومن ثم إقامة انتخابات أخري بعدها لمدة 4 سنوات عقب إقامة الدورة الأوليمبية.
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