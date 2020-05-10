شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. محمود علاء يتربع على قائمة أغلى وزراء الدفاع فى الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربع محمود علاء مدافع نادى الزمالك ومنتخب مصر، على عرش قائمة أغلى مدافعى الدورى المصرى فى الموسم الجارى، بقيمة مادية بلغت 16.5 مليون جنيه تقريباً، بعد العروض القوية التى قدمها مع الزمالك.

ومنذ انضمامه إلى نادى الزمالك، أعاد محمود علاء أسطورة المدافع الهداف إلى القلعة البيضاء، بعدما نجح المدافع المخضرم فى إحراز 31 هدفاً بالقميص الأبيض خلال 105 مشاركات مع الزمالك، وصنع هدفين أيضاً.

وجاءت قائمة أغلى مدافعى الدورى المصرى كالتالى:

محمود علاء مدافع الزمالك: 16.5 مليون جنيه مصرى

على جبر مدافع بيراميدز: 13 مليونا و800 ألف جنيه مصرى

رامى ربيعة مدافع الأهلي: 9 ملايين و600 ألف جنيه مصرى

سعد سمير مدافع الأهلي: 9 ملايين و600 ألف جنيه مصرى

محمود متولى مدافع الأهلي: 8 ملايين و200 ألف جنيه مصرى

محمود الونش مدافع الزمالك: 8 ملايين و200 ألف جنيه مصرى

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أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز: 7 ملايين جنيه مصرى

ياسر إبراهيم مدافع الأهلى: 5 ملايين و600 ألف جنيه مصرى



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