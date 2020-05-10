شكرا لقرائتكم خبر عن العروض الرسمية تحسم مصير مصطفى محمد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو نادى الزمالك الإبقاء علي مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، وعدم التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة عدم تلقيه عروض احتراف قوية تليق باسمه كلاعب واسم نادي الزمالك.

وأشترط الزمالك أن يتلقى مصطفى محمد عرضًا أوروبيًا يليق باسم اللاعب ونادى الزمالك، وتحقيق من خلاله عدة مكاسب للاعب والنادي سواء فنية او مادية، للسماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفى حالة عدم وصول العرض المناسب فى تلك الفترة فلن يتم السماح برحيل اللاعب.

وفضل مسئولى النادى الأبيض عدم التفريط بسهولة فى مصطفى محمد أو الموافقة على احترافه خارجيًا دون أن يتلقى عرضًا يليق باسم اللاعب والنادى، خاصة وإنه تم تأجيل اقامة الأولمبياد، ويرغب مسئولو الزمالك فى تسويق اللاعب عن طريق المحافل الدولية الكبرى.

وشارك مصطفى محمد فى 28 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 13 مباراة فى الدورى الممتاز، و11 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الأفريقى، بالإضافة إلى مباراتين فى بطولة كأس مصر النسخة الماضية، فيما شهدت هذه المباريات إحرازه 6 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا و5 أهداف بالدورى، وهدف فى الكأس، فيما صنع 4 أهداف.

- مشاركات مصطفى محمد مع كارتيرون

من بين مشاركات مصطفى محمد مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، شارك معه فى 16 مباراة أحرز 6 أهداف وصنع 3 أهداف وحصل على 4 إنذارات.

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- مشوار مع الأندية المختلفة

شارك مصطفى محمد مع طنطا فى 23 مباراة أحرز خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا، فيما شارك مع الداخلية فى 17 مباراة أحرز خلالها 4 أهداف، وأما عن مشاركاته مع طلائع الجيش فشارك فى 29 مباراة أحرز خلالها 12 هدفًا وصنع 5 أهداف.

- مشوار مصطفى محمد مع المنتخبات

شارك مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبى فى 11 مباراة بواقع 7 مباريات ودية و5 مباريات فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتى توج بها الفراعنة مؤخرًا ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو التى تم تأجيلها إلى عام 2021، بسبب انتشار فيروس كورونا، وشهدت مشاركاته مع الفراعنة الصغار إحراز 6 أهداف من بينهم 4 أهداف فى البطولة الإفريقية.

فيما شارك مصطفى محمد مع المنتخب الأول فى مباراتين أمام النيجر فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لمدة 11 دقيقة، وأمام نيجيريا وديًا وشارك خلالها لمدة 69 دقيقة.

كما شارك مع منتخب مصر تحت 20 عاما، فى 3 مباريات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، عام 2017، وأحرز هدفًا أمام غينيا وصنع هدفًا أخر.