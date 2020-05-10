شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه في لايف " الخليج 365": الأهلي يحقق مع 6 لاعبين بسبب الترويج لشركة اتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في برنامجه " مع شبانه " على صفحة الخليج 365 أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تخطط للتحقيق مع 6 لاعبين ، بعد قيامهم بتصوير فقرة دعائية لأحدى شركات الاتصالات وتم نشرها على صفحات الشركة عبر السوشيال ميديا وحصولهم علي مقابل مادي دون الرجوع للنادي.

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تابع محمد شبانه في لايف الخليج 365 :أود أن أطرح سؤال على مجلس إدارة النادي الأهلي ما هو دور لجنة التخطيط داخل النادي هل هو التخطيط الفني ، أم تدير النادي الأهلي وما هي أليات عملهم ، خاصة أن لجنة التخطيط في أكثر من أمر تتحدث وكأنها مجلس إدارة.

أضاف محمد شبانه في " لايف الخليج 365 " أن لجنة التخطيط ستحقق مع اللاعبين ومنهم وليد سليمان حسين الشحات وحسام عاشور والحارس محمد الشناوي وعمرو السولية ان هناك بروتوكول في النادي يقتضى بضرورة الرجوع للإدارة في الملفات الاعلانية لمنع حدوث تعارض من ناحية وللحفاظ على حقوق النادي من ناحية اخري ، وحذرت اللاعبين من الاقدام على مثل تلك لخطوات في المستقبل دون الرجوع لادارة النادي اولا.