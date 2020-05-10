شكرا لقرائتكم خبر عن الخبرة والشباب والمهارة.. لماذا تتهافت عروض الاحتراف على بن شرقي وساسي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار التى تتحدث عن عروض احترافية لثنائى هجوم الزمالك المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسي، خاصة فى الدورى التركى، بعد تألقهما مع القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

طرابزون سبور وملطية سبور وضعا ثنائى الزمالك فى أولويات التعاقد خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وهو ما قوبل بالرفض من مسئولى القلعة البيضاء لعدم التخلى عن عنصرين من القوام الأساسى للزمالك خاصة فى الفترة الأخيرة.

تفكير الأندية التركية لم يأت من فراغ، فثنائى شمال أفريقيا كان جديراً بجذب الانتباه فى ظل تألقهما مع الفريق الأبيض حتى أصبحا يشكلان تهديداً لأى منافس، وقوة لا يستهان بها.

استطاع فرجاني ساسي منذ انضمامه إلى الزمالك أن يضبط إيقاع وسط الملعب الأبيض، وأصبح يشكل قوة هجومية في تشكيل الزمالك، فمع الفريق الأبيض شارك ساسي في 62 مباراة في مختلف البطلات الأفريقية، سجل التونسي 11 هدفاً وصنع 8 أهداف آخرين لزملائه بالفريق.

أما أشرف بن شرقي فاستطاع تسجيل 9 أهداف وصناعة 5 آخرين خلال 21 مشاركة فقط، وهو ما وضعه على رادار الكثير من الأندية.

تراجع معدل العمر أيضاً لدى اللاعبين كان له دور بارز فى انهيال عروض الاحتراف عليهما، ففرجاني ساسي ما زال في الـ 28 من عمره أمام أشرف بن شرقي ومازال في الخامسة والعشرين، وتبقى فرص احترافه في أوروبا أكبر، فالخبرة والشباب توافرا في كلا اللاعبين.

Advertisements

المهارات الفردية كانت عاملاً مهماً أيضاً، في ظل اللقطات الجمالية والاستعراضية التي يتميز بها ثنائي الزمالك، وقدرتهما على التغلب على الخصوم واجتياز المدافعين في المواجهات الثنائية.

ساسي وبن شرقي نجحا مؤخراً في التتويج مع الزمالك ببطولتي السوبر المصري على حساب الأهلي، والسوبر الأفريقي على حساب الترجي، ولعب الثنائي دوراً بارزاً في كلتا البطولتين سواء بالأهداف أو الركلات الثابتة وهي ميزة أخرى تضاف إليهما.