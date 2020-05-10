شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه في "لايف الخليج 365" أحمد مجاهد زار حسن فريد لإقناعه بعدم الترشح لرئاسة الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في برنامجه " مع شبانه " على صفحة الخليج 365 أن الأيام الماضية شهدت زيارة من أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق إلى حسن فريد نائب رئيس الجبلاية السابق ، من أجل إقناع فريد بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس خاصة أن هاني أبو ريدة سيترشح لهذا المنصب.
تابع محمد شبانه في " لايف الخليج 365 " : أحمد مجاهد من العناصر الأساسية و المقربة من هاني أبو ريدة وحرص على عقد جلسة ودية مع حسن فريد من أجل إقناعه بعدم الترشح على منصب الرئيس و الترشح مع قائمة هاني أبو ريدة على منصب النائب أو العضوية.
كانت حالة من الغضب قد انتابت حسن فريد بعد انتخابات 2016 بعد معرفته من بعض المقربين منه أن هناك خيانة قد تمت من قبل القائمة المتواجد بها من أجل رسوبه في الانتخابات والابتعاد عن منافسة حازم الهواري وقتها على منصب النائب داخل المجلس.
كان شبانه قد كشف في برنامجه " مع شبانه " على صفحة الخليج 365 أن اللجنة الخماسية أرسلت خطابا رسميا الي اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، اليوم الاحد، لإخطاره بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال شهري اغسطس او سبتمبر المقبلين ولمدة 4 سنوات .
تابع محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن خطاب اتحاد الكرة للجنة الأولمبية تضمن بان اللجنة الخماسية أخطرت مندوبة فيفا بان ذلك يتعارض مع قانون الرياضة الجديد لعام 2017 ، إلا أن فيفا تمسك بإقامة الانتخابات المقبلة في موعدها ولمدة 4 سنوات ، و أن اتحاد الكرة طلب من اللجنة الاولمبية إرسال موقفها من الانتخابات والذي يوكد ان الانتخابات تقام لمدة سنة واحدة وفقا لقانون الرياضة الرياضة حتي يتم إرساله الي الفيفا .
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