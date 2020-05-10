شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأولمبية لليوم السابع: انتخابات الجبلاية لمدة عام.. والفيفا يجب أن يحترم القانون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - مندوبة الفيفا أكدت احترامها للقانون المصرى وعدم تجاوزه

- مخالفة بنود القانون المصرى يعنى تعرض أى هيئة رياضية للطعن عليها فى المحاكم

- مصر قادرة على تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 .. وتنظيم الأولمبياد أصعب

- مستحيل إلغاء أولمبياد طوكيو ولو حصل انسوا الرياضة لسنوات

- فرصة مشاركة أبطال رفع الأثقال فى الأولمبياد كبيرة بعد إقالة رئيس الاتحاد الدولى ولجنته "الظالمة"

- تحويل ملف أولمبياد ريو للنيابة جاء لصالحنا وتبين أنه لا يوجد أى مخالفة

- أؤيد تعديل القانون إذا دعت الحاجة بشرط توافقه مع الدستور المصرى والميثاق الأولمبى

- مستعدون لعودة اللاعبين المتأهلين للأولمبياد للتدريبات وننتظر موافقة الدولة

- الميدالية الأولمبية تحتاج إلى توفيق وإحنا استعددنا بشكل مميز وأنا متفائل

- لا نتدخل فى شئون اتحاد الطائرة ونجاحه من نجاحنا

اللجنة الأولمبية المصرية هى الأب الروحى للرياضة المصرية، وكبير العائلة الرياضية، ورئيسها المهندس هشام حطب دائماً ما يواجه الكثير من الأزمات بالصمت وعدم الحديث عنها، ويبحث عادة عن الحلول العملية، وكثيرا يتعرض لهجوم بسبب اتباعه القانون وإصراره على تنفيذه فى جميع الحالات وآخرها عندما أعلن إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام فقط وفقاً لقانون الرياضة الجديد وحرصنا فى الخليج 365 لإجراء حوار مع رئيس اكبر هيئة رياضية فى مصر لمعرفة العديد من الأمور وكواليسها وجميع الحقائق فى حوار مفتوح ..

ما الخسائر المتوقعة لمصر من تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام ؟

- تأجيل أولمبياد طوكيو الذى كان مقررا إقامتها فى صيف العام الجارى إلى العام المقبل لم يكن فى الحسبان، وبكل تأكيد تكبدنا خسائر مالية من تأجيلها، حيث نحتاج لدعم مادى إضافى لإعداد اللاعبين للاولمبياد، خاصة أن العام الأخير قبل الأولمبياد يحتاج إلى دعم مادى كبير ولن تستطيع تحديده حتى الانتهاء من الجلسات مع الاتحادات المتأهلة والمتوقع تأهلها إلى الأولمبياد لمعرفة طلباتهم والخطط البديلة بعد تأجيل الأولمبياد.

بعد تأجيل الأولمبياد.. ما موقف انتخابات الأندية والاتحادات؟

انتخابات الأندية فى موعدها المحدد العام المقبل، أما انتخابات الاتحادات فهى التى كان المفترض إقامتها العام الحالى وكنت أرغب فى ذلك بشدة، ولكن سيتم تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية إلى العام المقبل وفقاً لقانون الرياضة الجديد، وذلك بعد تأجيل أولمبياد طوكيو إلى صيف 2021، حيث يترتب عليه تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية لمدة عام لتُجرى بعد إقامة الدورة الاوليمبية طبقا لقانون الرياضة ٧١ لسنة ٢٠١٧ والذى حدد إجراء الانتخابات بعد انتهاء فاعليات الدورة الأوليمبية أو بعد انقضاء أربع سنوات ميلادية أيهما أقرب، خاصة أن انتخابات الاتحادات الماضية كانت استثنائية بسبب قانون الرياضة وكانت مدتها ستصل إلى 3 سنوات فى حال إقامة الانتخابات فى صيف 2020 بعد الاولمبياد، وتأجيل الاولمبياد بسبب كورونا يجعل الاتحادات تستمر لأربع سنوات وهى المدة القانونية ولذلك لن تعارض القانون .

وما موقف انتخابات اتحاد الكرة القادمة؟

- القانون واضح وصريح ولابد إقامتها لمدة عام واحد فقط، على أن تجرى انتخابات أخرى فى العام الذى يليه ولمدة 3 سنوات فقط، وذلك وفقًا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذى حدد إجراء الانتخابات بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية أو بعد انقضاء أربع سنوات ميلادية أيهما أقرب، وأن ما يجرى على جميع الاتحادات الرياضية سيجرى على اتحاد الكرة، خاصة أن القانون فوق أى لوائح والقانون واضح فى هذه المسألة، وأن اتحاد الكرة يجرى انتخابات لتكميل المدة مثله مثل اتحاد الطائرة الذى تم تعيين لجنة مؤقتة له لمدة عام، على أن تجرى له انتخابات فى يوليو المقبل لمدة عام واحد فقط .

وماذا لو قرر الفيفا إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة 4 أعوام ؟

- أعتقد من الصعب أن يطلب الفيفا ذلك، خاصة أن مندوبة الفيفا خلال زيارتها الأخيرة أكدت لى أن الفيفا لن ولم يخرق القانون المصرى والقانون جاء وفقاً للميثاق الأولمبى وصعب تخطيه، ومخالفة بنود القانون المصرى يعنى تعرض أى هيئة رياضية للطعن عليها فى المحاكم، واللوائح لن تعلو على القانون، وجميع الانتخابات بعد اولمبياد 2021، والاتحاد الدولى لكرة القدم يجب أن يلتزم بالقانون .

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وماذا لو رأى الفيفا أن هذا الوضع استثنائى بسبب أزمة كورونا وتأجيل الأولمبياد ؟

- أى استثناء بسبب الظروف القهرية يجب أن يوجد له سند قانونى ومقبول عند المحاكم ما يمنع إقامة الجمعية العمومية، حتى لا يستطيع أحد أن يطعن على المد إلى اللجنة المؤقتة لمدة عام إضافى .

هل تتوقع إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو ؟

أتوقع إقامتها فى موعدها الجديد دون شك، خاصة أن الاتجاه السائد فى معظم دول العالم هو استئناف النشاط الرياضى، وإلغاؤها يعنى لا نشاط رياضى فى العالم لمدة 3 سنوات مقبلة على الأقل، وتأجيل الأولمبياد منح جميع اللاعبين الذين لم يتأهلوا فرصة كبيرة للتأهل، حيث يتبقى على إقامة الأولمبياد اكثر من سنة ما يسمح لهؤلاء اللاعبين الإعداد جيداً .

هل مصر قادرة على تنظيم كاس العالم لكرة القدم 2030 ؟

بكل تأكيد مصر قادرة على تنظيم كأس العالم، خاصة أن البنية التحتية التى تشهدها مصر فى الأيام الأخيرة من تطور هائل وملحوظ، بالإضافة إلى تطوير الملاعب على الطراز العالمى، كما شاهدنا فى بطولة أفريقيا الأخيرة التى نظمتها مصر فضلاً عن الفنادق وملاعب التدريب، كل هذا يمنحننا تنظيم كأس العالم فى الفترة المقبلة .

وماذا عن تنظيم الأولمبياد؟

- أعتقد أن تنظيم الأولمبياد يحتاج إلى دراسة شاملة ومتخصصة، خاصة أن الأولمبياد تنظيمها مختلف تماماً عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم .

هل هناك أمل فى مشاركة لاعبى رفع الأثقال فى الأولمبياد.؟

تأجيل الأولمبياد منح لاعبى رفع الأثقال فرصة كبيرة فى المشاركة بالأولمبياد، خاصة أن رئيس الاتحاد الدولى للعبة والذى ظلم مصر تمت إقالته وتبين أن اللجنة التى شكلها لأيقاف مصر بإنها غير قانونية وقرارتها باطلة لذلك قررنا رفع قضية فى المحكمة الفيدرالية السويسرية ببطلان الإجراءات.

هل هناك خلاف مع الوزارة بعد تحويل ملف أولمبياد ريودى جانيرو 2016 للجهاز المركزى للمحاسبات؟

تحويل هذا الملف جاء لصالحنا وتبين أنه هناك ليس أى مخالفة.. وعلاقتنا بوزارة الشباب والرياضة جيدة ولا يوجد خلاف، والعلاقة أحيانا نختلف فى الرؤية ونتفق فى الهدف وعلاقتى الشخصية بالوزير مميزه والاختلاف فى العمل وارد ولكن الاتفاق على المبدأ هو أساس العلاقة، وتحويل ملف مشاركتنا فى أولمبياد ريودى جانيرو 2016 للجهاز المركزى للمحاسبات ليس لوجود مخالفات ولكنه ملاحظات وتم الرد عليها ولا يوجد لدينا مخالفات أو ما نخفيه وناقشنا الملاحظات بشفافيه تامه وأهلا بالتحقيقات لمن يريد لأنه لا يوجد ما نخشاه أو نخفيه.

ما موقفك من تعديل بعض البنود فى قانون الرياضة الجديد؟

ليس ضد تعديل القانون.. وأى بند فى التطبيق أحدث مشاكل ممكن تعديله مما لا يتعارض مع الدستور المصرى والميثاق الأولمبى .

كيف تستعد اللجنة الأولمبية للاولمبياد القادمة ؟

أرسلنا خطة إلى وزارة الشباب والرياضة، تضمن خطة تجهيز وتأهيل المنتخبات الوطنية خلال الفترة الحالية لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، وأيضا المجموعة التى تمتلك فرص التأهل من خلال التصفيات التى تم تأجيلها حاليا، ومن المتوقع أن تعود بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا،و الخطة تتضمن تواجد اللاعبين فى مكان تدريبى مثل المركز الأولمبي، ويتم اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية الطبية والوقائية اللازمة للاعبين والمدربين والإداريين، الذى يدخلون المعسكر، وعدم خروجهم نهائيا، وهذا بهدف تجهيز اللاعبين وإعادة تأهليهم بعد فترة التوقف الحالية وهذا البرنامج للاعبين المتأهلين للأولمبياد، والمجموعة التى ستشارك فى التصفيات فقط.

هل نجاح الألعاب الشهيدة فى المحافل الدولية والقارية وليد الصدفة ؟

الرياضة المصرية نجحت خلال الدورات الأقليمية والقارية والدولية فى الفترة الساقة فى تحقيق العديد من الميداليات والبطولات وهذا يؤكد العمل الذى تقوم به اللجنة الأولمبية والاتحادات فى تجهيز اللاعبين وليس وليد الصدقة، لدينا خطة كبيرة وهذه الخطة تهدف إلى تجهيز اللاعبين لأولمبياد طوكيو التى تعد الهدف الأكبر والنتائج التى تحققت خلال الفترة الأخيرة هى الإعداد والتجهيز لأولمبياد طوكيو.

ماهى الاتحادات المتوقع أن تحقق ميداليات فى الاولمبياد ؟

لدينا 29 اتحاد أولمبى وخطتنا تتركز على أن هناك 14 اتحاد رياضى قادر على تحقيق ميداليات وأبرزها اتحادات الخماسى الحديث والجودو والسباحة والملاكمة والفروسية والتايكوندو والرماية والمصارعة وكرة القدم وكرة اليد والجمباز، وهناك 14 اتحاد يتم تجهيزهم للمشاركة ولديهم صعوبة فى الحصول على ميداليات فى طوكيو ولكن يمكن فى 2024 فى باريس تحقيق ميداليات وهذا ما نعمل وفقا له ببرنامج طويل الأمد.

وما توقعاتك لعدد الميداليات فى الأولمبياد القادمة ؟

العمل يسير بخطوات ثابتة وأنا متفائل جداً ونستعد بشكل جيد ولكن تحقيق ميداية يرجع الى التوفيق وحالة اللاعب وقتها، ونتوقع ميدالية من مصارعنا العالمى كيشو ونجمنا إيهاب عبد الرحمن بعد رفع الإيقاف عنه فى ألعاب القوى والكاراتيه والرماية والخماسى والجودو ونأمل فى الملاكمة وعلاء أبو القاسم وهدايا ملاك وكرة اليد وكرة القدم.

هل تتدخل اللجنة الاولمبية فى شئون اتحاد الطائرة بعد تعيين لجنة مؤقتة ؟

لم ولن نتدخل فى شئون اى اتحاد بما فيهم اتحاد الطائرة، ونحرص على نجاح اللجنة المؤقتة بكل قوة لأن نجاحها من نجاحنا .