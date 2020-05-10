فيديو.. "بعد إنهاء مسيرته" ماذا قدم كريستيان جروس مع الزمالك في 334 يومًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، وصاحب الـ65 عاما، أعلن ختام مسيرته فى مهنة التدريب، حيث كانت أخر محطاته التدريبية مع فريق أهلى جدة السعودي، وحقق مسيرة حافلة مع كرة القدم سواء لاعبا أو مدربا، استمرت لأكثر من 48 عاما.
تولى المدرب السويسرى، العديد من الأندية الشهيرة فى أوروبا، أبرزها فريق توتنهام الإنجليزي، بالإضافة إلى شتوتجارت الألمانى، جراسهوبر، بازل ويانج بويز السويسريين، كما قاد فرق أهلى جدة السعودى فى 3 مناسبات، كما نجح جروس فى التتويج مع فريق أهلى جدة، بلقب الدوري السعودى، وكأس خادم الحرمين الشريفين.
جدير بالذكر أن جروس، رحل عن تدريب الزمالك، الصيف الماضى، بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء، قبل أن يختتم مشواه التدريبى مع أهلى جدة السعودي، ونرصد فى الأسطر التالية الأرقام التى حققها جروس مع القلعة البيضاء خلال توليه زمام القيادة فى 334 يومًا.
- جروس يقود الزمالك فى 53 مباراة خلال 334 يومًا
تولى جروس قيادة الزمالك فى 334 يومًا، قاد الأبيض خلالهم فى 53 مباراة، بواقع 30 مباراة فى الدورى و16 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، ومباراة فى السوبر المصرى السعودى.
31 فوز للزمالك تحت قيادة جروس
حقق الزمالك مع جروس 31 فوزا بواقع 20 انتصارا فى الدورى و7 انتصارات فى الكونفدرالية وفوزين فى كأس مصر وفوز فى البطولة العربية وفوز فى السوبر المصرى السعودى.
فيما تعادل الزمالك 14 تعادلا مع جروس، بواقع 6 تعادلات فى الدورى، ومثلهم فى الكونفدرالية، وتعادلين فى كأس زايد، فى حين هُزم الزمالك مع جروس فى 7 مباريات فقط، بواقع 3 هزائم فى الدورى، ومثلهم فى الكونفدرالية، وهزيمة وحيدة فى كأس زايد، وجاءت أكبر هزيمة للأبيض معه أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.
منح الزمالك أول بطولة قارية للسويسرى جروس فى مسيرته التدريبية، بعدما توج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، حيث لم يسبق له التتويج بأى بطولة قارية من قبل، بعدما حقق بطولة الدورى السويسرى مرتين مع جراسهوبر و4 مرات مع بازل، وكأس السوبر السويسرى مرة مع جراسهوبر، و4 مرات مع بازل.
حقق جروس أكبر فوز مع الزمالك، على حساب القطن التشادى بسباعية نظيفة، فى بداية مشوار الفريق فى بطولة الكونفدرالية.
فيما سجل لاعبو الزمالك 88 هدفًا هذا الموسم، بواقع 59 هدفا فى الدورى، و3 فى كأس مصر، وهدفين فى السوبر المصرى السعودى، وهدفين فى كأس زايد، و22 هدفا فى بطولة الكونفدرالية.
استقبل الزمالك مع جروس 39 هدفًا بواقع 26 هدفًا فى الدورى و10 أهداف فى الكونفدرالية وهدفين فى كأس زايد للأندية العربية وهدف فى السوبر المصرى السعودى.
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