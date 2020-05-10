شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "بعد إنهاء مسيرته" ماذا قدم كريستيان جروس مع الزمالك في 334 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، وصاحب الـ65 عاما، أعلن ختام مسيرته فى مهنة التدريب، حيث كانت أخر محطاته التدريبية مع فريق أهلى جدة السعودي، وحقق مسيرة حافلة مع كرة القدم سواء لاعبا أو مدربا، استمرت لأكثر من 48 عاما.

تولى المدرب السويسرى، العديد من الأندية الشهيرة فى أوروبا، أبرزها فريق توتنهام الإنجليزي، بالإضافة إلى شتوتجارت الألمانى، جراسهوبر، بازل ويانج بويز السويسريين، كما قاد فرق أهلى جدة السعودى فى 3 مناسبات، كما نجح جروس فى التتويج مع فريق أهلى جدة، بلقب الدوري السعودى، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر أن جروس، رحل عن تدريب الزمالك، الصيف الماضى، بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء، قبل أن يختتم مشواه التدريبى مع أهلى جدة السعودي، ونرصد فى الأسطر التالية الأرقام التى حققها جروس مع القلعة البيضاء خلال توليه زمام القيادة فى 334 يومًا.

- جروس يقود الزمالك فى 53 مباراة خلال 334 يومًا

تولى جروس قيادة الزمالك فى 334 يومًا، قاد الأبيض خلالهم فى 53 مباراة، بواقع 30 مباراة فى الدورى و16 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، ومباراة فى السوبر المصرى السعودى.

31 فوز للزمالك تحت قيادة جروس