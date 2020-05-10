8 مدربين رحالة في الدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من غرائب وعجائب الكرة المصرية، أن بورصة المدربين لا تتوقف، سواء استمر الدوري أو توقف، حيث لا يؤثر علي حركة سوق المدربين، ينام القارئ على حقيقة أن طارق يحي مديرا فنياً للشرقية، فيستهل صباح يومه التالي على مفاجأة تولي نفس المدرب قيادة طلائع الجيش، ويستقل المواطن سيارته على واقع أن علاء عبد العال مديراً فنياً لفريق إنبي، وفي طريقه يسمع عبر الراديو خبر تولي نفس المدير الفني قيادة الشرقية، هكذا هو حال كرة القدم المصرية.
وتبحث دائما مجالس إدارات الأندية عن الاستقرار بالتعاقد مع مدير فنى خلال فترة استعدادات الفرق للدورى سعيا وراء تقديم موسم جيد واحتلال مراكز متقدمة ، إلا أن هناك بعض الظروف التى تحيل دون اتمام الإتفاق ، إما سوء النتائج او اختلاف المديرين الفنيين مع مجالس الإدارات .
ورغم كل ذلك إلا أن هناك بعض المدربين الرحالة فى الدورى الذين يتنقلوا بين الأندية فى موسم واحد.
وتباينت ردود فعل الأندية المشاركة ببطولة الدوري المصري الممتاز بين مؤيد لاستكمال النشاط الكروي من جديد ومعارض مطالب بإلغاء المسابقة خلال الموسم الجاري في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن المدة التي تحتاجها الدولة للقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيدا – 19) الذي تسبب في إصابة الآلاف ووفاة المئات في مصر خلال الشهر الماضي.
ففي الوقت الذي أعلن فيه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خارطة طريق لعودة النشاط الكروي بحثاً عن لقب الدوري المصري الممتاز بدأت الأندية الأخرى المتضررة من استمرار النشاط ومتخوفة من الهبوط خلال الموسم الحالي تطالب بإلغاء المسابقة خلال الموسم الحالي، كما يدعمها مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يرغب في الغاء النشاط الكروي للموسم الحال بداعي الحفاظ على أرواح اللاعبين وكل أعضاء المنظومة من فيروس كورونا.
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