شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين مصر وأستراليا ونيوزيلندا على مستوى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية، وعبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير كرة القدم النسائية، اليوم الأحد بمقر اتحاد الكرة، السفير الأسترالى بمصر جلين مايلز، والقائم بأعمال السفير النيوزيلندى بمصر روس باتشلور، لحث سبل التعاون بين الاتحاد المصري، ونظيريه الأسترالى والنيوزيلندي.

وأسفر الاجتماع الذى استمر لمدة ساعة ونصف عن الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون رياضى بين مصر وأستراليا ونيوزيلندا، الأسبوع المقبل، وذلك على مستوى كرة القدم النسائية سواء على الصعيد المحلى أو الدولى، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدان الثلاثة على مستوى المنتخبات الوطنية.

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وأوضحت الدكتورة سحر عبد الحق أن هذا البروتوكول يعد بمثابة خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون والعلاقات بين مصر واستراليا ونيوزيلندا، بما يصب فى مصلحة الرياضة المصرية، ويقضى الاتفاق بإقامة دورات وتدريبية وتثقفية لمدربات كرة القدم النسائية.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدة بورتوكولات رياضية لتحقيق انتعاشة فى مستقبل كرة القدم النسائية المصرية، على الصعيد المحلى والقارى والاقليمي.

وشددت المشرف العام على الكرة النسائية على دعم الاتحاد المصرى لكرة القدم لملف أستراليا ونيوزيلندا لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات 2023.