شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يستعيد ذكريات أحد أهدافه ويعلق: "عندما تتحدث القدم اليسرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أحمد حسن، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق منتخب مصر، ذكرياته الكروية بأحد أهدافه، ونشر "الصقر" فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام لهدف سجله في وقت سابق وعلق قائلا، "يلا كمان شويه ذكريات وحشتنا الكورة .. عندما تتحدث القدم اليسرى".

وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم.

بدأ أحمد حسن مسيرته الكروية مع مركز شباب مغاغة، قبل أن ينتقل إلى نادي أسوان في موسم 1993/1994، ثم انضم للمنتخب الأوليمبي موسم 1994/1995، في عهد الروماني ستايكو المدير الفنى للمنتخب الأولمبي آنذاك ، وبعد تألقه رفقة المنتخب الأوليمبي، انتقل الصقر في الموسم التالي إلى النادي الإسماعيلى، وكان أسامة خليل على رأس القيادة الفنية للدراويش في ذلك الوقت.

ساهم الصقر في فوز الفريق الاسماعيلي على الترجى في موسم 95 بهدف مجدى الصياد، وفى أول مباريات اللاعب مع الدراويش ليصل الإسماعيلى للدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية، وساهم حسن بعد ذلك مع الإسماعيلي في حصول الدراويش على كأس مصر 96-97 تحت قيادة علي أبو جريشة.

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كانت بطولة كأس الأمم الأفريقية 1998 محور التغير في مسيرة الصقر المصري، فبعد تتويج منتخب الفراعنة بالبطولة التي لعب خلالها حسن دوراً مؤثراً، تلقى الصقر العديد من العروض الاحترافية قبل أن ينتقل إلى نادي كوكالي سبور التركي حتى عام 2000.

وفي موسم 2000/2001 انتقل إلى نادي دينيزليسبور، ثم انتقل إلى نادي بشكتاش التركي، ولعب معهم حتى عام 2006، قبل أن يختتم مسيرته الاحترافية في نادي أندرلخت البلجيكي بعد فوزه مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2006.

وعبر بوابات النادي الأهلي، عاد أحمد حسن إلى الدوري المصري منذ بداية موسم 2008/2009، حتى اختتم مشواره مع النادي الأهلي، وانتقل إلى نادي الزمالك في موسم 2010/2011 وقضى موسمين به وفاز مع نادي ا توج الصقر مع منتخب مصر بـ4 بطولات كأس أمم أفريقيا أعوام 1998 و2006 و2008 و2010، وحصد جائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا عامي 2006 و2010 لزمالك ببطولة كأس مصر 2013.

أعلن أحمد حسن في 30 نوفمبر 2013 عن اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد مشوار حافل في الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التي لعب لها داخل وخارج مصر وأنهى مشواره في نادي الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013