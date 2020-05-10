شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفض عرض الأهلي لضم ايريك تراوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادي الأهلي رفضاً على عرضه لضم البوركيني إيريك تراوري لاعب وسط بيراميدز، بعد دخول الإدارة الحمراء في مفاوضات لضمه بداية من الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق بخدمات اللاعب المتألق هذا الموسم.

ورفضت ادارة بيراميدز مناقشة فكرة رحيل البوركيني ايريك تراوري نجم الفريق سواء للأهلي أو لغيره من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، مؤكدين علي تمسكهم به ليصبح الناجي الوحيد من مذبحة الأجانب المقرر ان تحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية في نادي بيراميدز.

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ويعد ايريك واحد من أهم المطلوبين في النادي الأهلي حتى من قبل انتقاله لبيراميدز، وذلك منذ أن كان لاعباً في مصر المقاصة، إلا أن بيراميدز نجح في الحصول على خدماته بعد أن فاز بمزاد اللاعب وتكبدت خزينة بيراميدز قرابة الـ40 مليون جنيه لشرائه في وقتها.

ويجد الأهلي صعوبة في تدعيم الفريق بلاعبين أجانب حتى هذه اللحظة، في ظل إصرار اتحاد الكرة على تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 الى 3 بداية من الموسم المقبل، الأمر الذي يحول دون تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي صريح في الموسم الجديد خاصة وأن هناك 6 لاعبين أجانب على قوة الفريق، إلا أنه رغم ذلك وفي ظل حاجة فنية شديدة لوجود أيريك دخل الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب البوركيني قبل أن يتلقى رفضاً على عرضه.