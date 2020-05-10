شكرا لقرائتكم تعرف على شرط ستوك سيتي لرد ملايين رمضان صبحي للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد نادي ستوك سيتي الإنجليزي على النادي الأهلي بشأن الخطوات التصعيدية بخصوص مستحقات الأهلي لدى النادي الإنجليزي نظير انتقال رمضان صبحي إليه قبل عدة سنوات، وطلب نادي ستوك سيتي الإنجليزي من الأهلي بترجمة الصيغة التنفيذية للحكم النهائي في قضية شركة مسك قبل سداد الجزء الأخير من مستحقات القلعة الحمراء في بيع رمضان صبحي.

وقامت إدارة الأهلي ببيع رمضان صبحي الي ستوك سيتي في صيف عام 2016 وتحديداً في شهر يوليو ، ورفض النادي الأنجليزي إرسال القيمة المتبقية من مستحقات الاهلي بناء علي حكم قضائي وصل إليه صادر لشركة مسك ضد الأهلي بغرامة 135 مليون جنيه، بناء علي نزاع بينهما بسبب قناة النادي.

ونجحت إدارة الاهلي الحالية في الحصول علي حكم ببطلان الغرامة في مايو 2018 وما ترتب عليه من اثار،إلا أن شركة مسك التي كانت تدير قناة الأهلي لم ترتضي بالحكم وقامت بالطعن علي حكم البطلان بموجب الطعن سالف الذكر،لكن الطعن قوبل بالرفض لينتهي الأمر بعدم تغريم الأهلي ليسدل الستار على الأزمة تماما.

Advertisements

وأوضح المصدر أن إدارة النادي الأهلي قامت بالتعاقد مع محامي شهير في إنجلترا للإسراع في مخاطبة المحكمة الفيدرالية الإنجليزية المختصة بالنزاع بين الأهلي وستوك سيتي الإنجليزي

وقامت إدارة الأهلي باستعجال تلك الخطوة خلال الفترة الحالية وذلك بحثا عن استرداد المستحقات الخاصة بالأهلي نظير تعاقد نادي ستوك سيتي الإنجليزي منذ عدة سنوات، ويحق للاهلي مبلغ ٢ ونصف مليون جنيه استرليني ( حوالي 45 مليون جنيه مصري) لدى نادي ستوك سيتي الإنجليزي من إجمالي قيمة صفقة بلغت خمسة ملايين جنيه استرليني آنذاك

وأرسلت الإدارة الحمراء تطلب من نادي ستوك سيتي رد القيمة المالية المستحقة والمقدرة ب2 ونصف مليون استرليني خاصة مع زوال سبب الحجز عليها ولكن النادي الإنجليزي طلب ترجمه الصيغة التنفيذية للحكم والتي سيتم إرسالها خلال الفترة المقبلة