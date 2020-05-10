شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض التفريط فى مصطفى محمد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو نادى الزمالك الابقاء علي مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، وعدم التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة عدم وصوله عروض احتراف قوية تليق باسمه كلاعب واياسم نادي الزمالك.

وأشترط الزمالك أن يتلقى مصطفى محمد عرضًا أوروبيًا يليق باسم اللاعب ونادى الزمالك، وتحقيق من خلاله عدة مكاسب للاعب والنادي سواءا فنية او مادية، للسماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفى حالة عدم وصول العرض المناسب فى تلك الفترة فلن يتم السماح برحيل مصطفى محمد.

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وفضل مسئولى النادى الأبيض عدم التفريط بسهولة فى مصطفى محمد أو الموافقة على احترافه خارجيًا دون أن يتلقى عرضًا يليق باسم اللاعب والنادى، خاصة وإنه تم تأجيل اقامة الأولمبياد، ويرغب مسئولو الزمالك فى تسويق اللاعب عن طريق المحافل الدولية الكبرى.

ويستعرض "الخليج 365" كل ما قدمه مصطفى محمد بعد رفض رحيله عن الزمالك فى الموسم الجديد، حيث شارك مصطفى محمد فى 28 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 13 مباراة فى الدورى الممتاز، و11 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الأفريقى، بالإضافة إلى مباراتين فى بطولة كأس مصر النسخة الماضية، فيما شهدت هذه المباريات إحرازه 6 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا و5 أهداف بالدورى، وهدف فى الكأس، فيما صنع 4 أهداف.