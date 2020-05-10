شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يعفو عن بن شرقى أسوة بطارق حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفاد موقع 350 سبور المغربي، أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قرر رفع العقوبة المالية ضد أشرف بن شرقي أسوة بما حدث مع طارق حامد لاعب الأبيض بسبب برنامج المقالب.

برنامج "المقالب" الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي، استضاف طارق حامد وأشرف بن شرقي ثنائي الزمالك، كما ظهرا في الإعلان الدعائي.

وكان رئيس الزمالك أعلن إلغاء العقوبة التي فرضها والمقدرة بـ500 ألف جنيه، على طارق حامد لاعب الفريق بعد ظهوره في البرنامج. طالع التفاصيل

ومن المنتظر عرض حلقة أشرف بن شرقي خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، بعدما تم عرض حلقة طارق حامد منذ يومين.

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