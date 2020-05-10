شكرا لقرائتكم موهبة دورتموند: الديربي أمام شالكه سيكون صعباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد الأميركي الصاعد جيوفاني رينا لاعب فريق بوروسيا دورتموند على صعوبة مباراة فريقه أمام ضيفه شالكه يوم السبت القادم في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، رغم إقامتها بدون جماهير.

وتستأنف بطولة الدوري الألماني نشاطها بعد توقف دام لمدة شهرين تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أصيب بها أكثر 170 ألف شخص وتسببت في وفاة 7500 حالة تقريبا بألمانيا. نتيجة للخوف من انتشار الفيروس، تقرر إقامة جميع المباريات المتبقية في البطولة بدون جماهير، عقب فترة انقطاع طويلة وغير متوقعة.

ويتطلع رينا، 17 عاما، الذي لفت الأنظار هذا الموسم بعروضه كلاعب وسط مهاجم في دورتموند، إلى هذه التجربة والمشاركة في (ديربي الرور) أمام شالكه.

وصرح رينا في حوار مصور نشره حساب بوروسيا دورتموند على موقع (يوتيوب) يوم الأحد "أعتقد أنني أتحدث باسم الفريق بأكمله عندما أقول إننا نشجع على اللعب مرة أخرى. لم أشاهد الديربي على الإطلاق أو لعبت في أحد هذه المباريات بالطبع ، أتطلع إلى هذا اللقاء. إنهم فريق رائع ولكن أعتقد أننا إذا لعبنا بالطريقة التي نلعب بها فيمكننا الفوز. ستكون مباراة تتسم بالشراسة البالغة سواء مع وجود جماهير أو بدونها".

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في غضون ذلك ، أوضح لاعب منتخب الولايات المتحدة للناشئين تحت 17 عاما، الذي أشاد بتأثير كريستيان بوليسيتش في تمهيد الطريق أمامه للعب لمصلحة الفريق الألماني العريق، أنه تعلم الكثير خلال فترة وجيزة في النادي حتى الآن.

وكشف ريينا "لقد تعلمت الكثير داخل الملعب وخارجه. لقد اعتنى النادي بي بشكل كبير، وكونت صداقات جيدة حقا حتى الآن وهو ما ساعدني كثيرا، أنا أستمتع بوقتي هنا".

وأضاف رينا "أهم شيء بالنسبة لي هو الاستمتاع دائما باللعب لأن هذه هي الطريقة التي بدأ بها الجميع في اللعب. دائما منذ أن كان عمرك أربع أو خمس سنوات ، كنت تحب اللعبة فقط. بالطبع، هناك حاجة إلى العمل الشاق، ولكن أعتقد أن مجرد الاستمتاع واللعب بابتسامة على وجهك هو أفضل طريقة للقيام بذلك".

وشارك رينا في ثماني مباريات مع فريق المدرب السويسري لوسيان فافر ببطولة الدوري الألماني هذا الموسم، فيما لعب في مباراتين ببطولة دوري أبطال أوروبا وظهر في لقاء وحيد بكأس ألمانيا.