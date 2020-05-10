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يويفا ينفي إبلاغ ليون موعد مباراته مع يوفنتوس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الأحد، تحديد مواعيد استئناف منافسات ، وذلك بعدما قال جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي إن الفريق سيواجه يوفنتوس الإيطالي في السابع من أغسطس.

ولا تزال المنافسات الأوروبية متوقفة بسبب أزمة وباء (كوفيد-19)، وقد ذكر اليويفا أنه يفترض محاولة استكمال مسابقات الدوري المحلية أولا.

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وتستأنف منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا) اعتبارا من يوم السبت المقبل على أمل استكمالها قبل 30 يونيو، كما باتت مسابقات دوري أخرى في أوروبا قريبة من إعلان مواعيد استئناف المنافسات.

وقال متحدث باسم اليويفا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، لدى سؤاله عن مواعيد مباريات دوري الأبطال، "لم يتقرر شيئ، على الإطلاق."

وجرى تعليق المنافسات بسبب أزمة الوباء، قبل إقامة أربع مباريات في جولة إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال، من بينها مباراة ليون ويوفنتوس، علما بأن ليون كان قد فاز ذهابا 1 - صفر.

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