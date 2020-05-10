شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه يا كابتن؟.. عبد الرحمن حميد أفضل حارس يد فى العالم: فراخ مشوية وسلاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الرحمن حميد، حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، الحاصل على أفضل حارس فى العالم بمونديال مقدونيا للناشئين التى حصلت مصر على لقبه عام 2019 الماضى، عن الإفطار الذى سيتناوله فى الخليج 365 عشر من شهر رمضان، وقال حميد إنه سيتناول اليوم "فراخ مشوية وسلاطة".

وأشار عبد الرحمن حميد إلى أنه يحاول المحافظة على لياقته البدنية من خلال اتباع نظام غذائى فى وجبة الإفطار بالحرص على تناول مأكولات خفيفة مثل الفراخ المشوية أو التونة لعدم زيادة الوزن مع المحافظة على التدريبات المنزلية .

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ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية.

وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.